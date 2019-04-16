Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Sam Bennett kazandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Turkey) bugün İstanbul - Tekirdağ etabı ile başladı. Sabah 11.07'de İstanbul'dan başlayan etap, Tekirdağ sahil dolgu alanda son buldu. 156.7 kilometrelik ilk etabı Bora-Hansgrohe Takımı'ndan Sam Bennett 3 saat 32 dakika 34 saniye ile kazandı. Finişe 500 metre kala ana gruptan kopma olmazken, deneyimli sporcu Sam Bennett, mükemmel bir finiş yaparak etabı birinci bitirdi. Türk Milli Takımı'dan Feritcan Şamlı yarınki Tekirdağ - Eceabat etabında beyaz mayo ile pedal basacak.
Etap birincisi Sam Bennett'e madalyasını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım verdi. Vatandaşlar ise sabah saatlerinde bisikletçilerin geleceği alana gelerek büyük ilgi gösterdi. Turnuva nedeni ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sabah saatlerinde, Sahil Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı.
SALCANO SPRINT PRİMİ SONUÇLARI
Salcano sponsorluğunda sprint primi sonucunda ise prim çizgisini ilk geçen NSK-Neri Sottoli Selle Italia KTM Takımı'ndan Lorenzo Fortunato oldu. İkinci BBH-Burgos BH Takımı'ndan Alvaro Crespo Robredo oldu. Üçüncülüğü SVB-Sport Vlaanderan-Baloise Takımı'ndan Lindsay De Vylder oldu.
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