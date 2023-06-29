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Cüneyt Çakır'a sürpriz teklif! MHK'nın başına geçeceği iddia ediliyordu, Rusya'ya transfer oluyor...

29.06.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, Rusya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı. MHK'nın başına geçeceği iddia edilen Cüneyt Çakır'ın aldığı bu tekliften sonra karar değiştirdiği öğrenildi.

Türk futbol tarihinin en iyi hakemi olarak gösterilen Cüneyt Çakır, 2022 yılında emekliliğe ayrılmıştı. Futbolun içinde kalmayı düşündüğünü söyleyen Cüneyt Çakır'a TFF'den teklif yapılmıştı.

MHK'NIN BAŞINA GEÇMESİ İSTENDİ

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Lale Orta'nın performansından memnun kalmayan Mehmet Büyükekşi, bu göreve Cüneyt Çakır'ı getirmeyi istiyordu. Geçtiğimiz aylarda bu durumu açık açık söyleyen Büyükekşi topu Cüneyt Çakır'a atmıştı.

RUSYA'DA SÜRPRİZ TEKLİF

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Cüneyt Çakır'ın eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacağı iddia edildi. Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan teklife olumlu yanıt veren Cüneyt Çakır'ın MHK'nın başına geçmek istemediği iddia ediliyor.


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