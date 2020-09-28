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Çürümüş ağaçları sanata dönüştürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşenur Akkan’ın, ortaokul yıllarında başlayan hobisi mesleği oldu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan Ayşenur Akkan’ın, ortaokul yıllarında başlayan hobisi mesleği oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da gönül verdiği mesleğine devam eden Akkan, çürümüş ağaç gövdelerini zanaatıyla esere dönüştürüyor.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden beş yıl önce mezun olun Akkan, Kırşehir Üniversitesinde de yüksek lisansını tamamladı. Atama için iki yıldır bekleyen Ayşenur Akkan, babasına ait atölye de odun ve ahşap üzerine epoksi uygulamasıyla çeşitli ürünler yapmaya başladı. El emeği ürünlerini internet üzerinden satışa çıkartmak için site kurmak çalışmalarını da başlatan Akkan, “Lise yıllarından bu yana babama ait atölyede odun parçaları ve ahşap malzemelerden çeşitli ürünler yapıyordum. Okulu bitirip tekrar ilçeme döndüm. Boş durmamak için yine odun ve ahşap ürünlerle çalışmalar yaparken epoksi kullanılarak yapılan eşyaların daha çok ilgi gördüğünü ve daha çok satışının yapıldığını belirledim” dedi.

Kerestecilerden ve doğadan topluyor
İşlediği ürünlerin malzemelerini kerestecilerden ve doğadan topladığını belirten Ayşenur Akkan, “Atölyemde genellikle çınar, pinar, erik, ardıç, ceviz ve kiraz ağaçlarının kütüklerini ve dallarını kullanıyorum. Diğer malzemeleri de kerestecilerden topluyorum. Gerekli kesim ve düzeltme işleminin ardından yapacağım ürünün çeşidine göre şekillendirme ve ayak montajlarını yapıyorum. Temiz steril bir ortamda ürünlerimin üzerine epoksi uygulaması yapıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Epoksinin içine fosfor uygulaması da yapıyorum. Benim el emeği ürünlerim bu sayede geceleri karanlık ortamda bulunduğu alana ışıkta veriyor. İlk etapta masa, sehpa, duvar saati, ayna, lamba çeşitleri ve takılar yapıyorum. Ürün çeşidini arttırdığımda ve ürün sayısını çoğalttığımda bu ürünleri internet üzerinden satmayı planlıyorum. Özellikle doğadan babamla birlikte topladığımız ağaç dalları ve kök kısımlarından yaptığım ürünler çok fazla ilgi görüyor. Epoksi uygulamasıyla yapılan takılarda gençler tarafından seviliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Ağaçlarla kütüklerle ve ahşap ürünlerle uğraşmayı seviyorum. Atamam yapılsa bile mesleğe dönüşen hobimi bırakmayacağım. Boş vakitlerimde ürünler yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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