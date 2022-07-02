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Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti! Sözleşme yenilemedi ve serbest kaldı...

02.07.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibe veda etti. Beşiktaş'ın sözleşme teklifini düşük bulduğu için takımdan ayrılan Larin'in yeni adresinin neresi olacağı henüz bilinmiyor.

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti! Sözleşme yenilemedi ve serbest kaldı...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Kanadalı forvet, Instagram hesabından videolu bir veda mesajı yayımladı. 27 yaşındaki Larin, İngilizce ve Türkçe mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum."

Larin, paylaştığı videoda, Beşiktaş formasıyla attığı goller ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı şampiyonluk ile galibiyet sevinçlerine yer verdi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

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Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu. Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

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Cyle Larin beşiktaş
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