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Cyle Larin: Şampiyon gibi oynadık

11.04.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Cyle Larin: Şampiyon gibi oynadık

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyon gibi oynadıklarını dile getiren Larin, "Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Cyle Larin, "Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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