Dağıstanlılar önlerine geleni yok ediyor! Khabib'den sonra Islam da ezici üstünlüğü eline aldı...

UFC Hafif Sıklet kemer maçında Islam Makhachev ile Alexander Volkanovski karşı karşıya geldi. Kemer sahibi Makhachev ile tüy sıklet şampiyonu Volkanovski, Abu Dhabi'de kozlarını paylaştı.

Büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf ilk rauntta rakibini nakavt eden Islam Makhachev oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Dağıstanlı Islam Makhachev, "Dünyada olup biten tüm çılgınca şeyler yüzünden bugün kutlama yapmıyorum. Filistin, biz sizin yanınızdayız. Dualarımız sizinle. İsrail, teröristleri değil çocuk ve yaşlıları öldürüyor. Bu çılgınlık. Filistin'de savaşmaya hazırım." dedi.

Ayrıca Makhachev, maç sonunda Filistin bayrağı ile kafesten ayrıldı.





