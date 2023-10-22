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  4. Dağıstanlılar önlerine geleni yok ediyor! Khabib'den sonra Islam da ezici üstünlüğü eline aldı...

Dağıstanlılar önlerine geleni yok ediyor! Khabib'den sonra Islam da ezici üstünlüğü eline aldı...

22.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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UFCde hafif sıklet kemer maçında Islam Makhachev ile Alexander Volkanovski kozlarını paylaştı. Abu Dhabi’de oynanan müsabakayı tüm dünya takip ederken, Makhachev rakibini ilk rauntta nakavt etti.

UFC Hafif Sıklet kemer maçında Islam Makhachev ile Alexander Volkanovski karşı karşıya geldi. Kemer sahibi Makhachev ile tüy sıklet şampiyonu Volkanovski, Abu Dhabi'de kozlarını paylaştı.

Büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf ilk rauntta rakibini nakavt eden Islam Makhachev oldu.

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Karşılaşmanın ardından konuşan Dağıstanlı Islam Makhachev, "Dünyada olup biten tüm çılgınca şeyler yüzünden bugün kutlama yapmıyorum. Filistin, biz sizin yanınızdayız. Dualarımız sizinle. İsrail, teröristleri değil çocuk ve yaşlıları öldürüyor. Bu çılgınlık. Filistin'de savaşmaya hazırım." dedi.

Ayrıca Makhachev, maç sonunda Filistin bayrağı ile kafesten ayrıldı.

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