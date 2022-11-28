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Daha güvenli ulaşım için o caddeye 28 uyarı ikaz flaşörü konuldu

28.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te bulunan 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ne 28 uyarı ikaz flaşör direği kuruldu.

Daha güvenli ulaşım için o caddeye 28 uyarı ikaz flaşörü konuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki şehir içi trafiğini "ulaşımda yenilik" kimliğiyle modernize ediyor. Trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları çerçevesinde sinyalizasyon, otokorkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, hız sensörleri gibi modern uygulamalar hayata geçiriliyor.

Sisteme alınan uyarı ikaz flaşör sistemi, sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı sağlıyor. Bu çerçevede, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ne de 28 uyarı ikaz flaşör direği takıldı.

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