Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor

Büyükçekmece’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar, pek çok bölgede eş zamanlı olarak sürdürülürken ilçe adeta bir şantiye görünümüne kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nca Büyükçekmece genelinde sürdürülen çalışmalar, kentin artan nüfus yapısına göre projelendirilen geleceğe dönük alt yapı ve ulaşım gibi önemli sorunların çözümüne yönelik olarak yapılıyor.

İSKİ’den dev projeler

İSKİ’nin Büyükçekmece’de sürdürdüğü çalışmalardan biri depreme dayanıklı kollektörlerin döşenmesi. Kordonboyu’nda 3 ayrı noktadan başlatılan depreme dayanıklı kollektör hattı yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Mimaroba - Sinanoba atık su ve yağmur suyu hattı, Türkoba Mahallesi atık su ve yağmur suyu hattı çalışması, Güzeltepe Caddesi’nden itibaren başlatılan içme suyu hattı çalışması ve Ahlat Deresi ıslah çalışması İSKİ’nin Büyükçekmece’de başlattığı çalışmalar arasında yer alıyor. Kemerdere - Serinpınar atık su ve yağmur suyu hattı çalışmasına da önümüzdeki günlerde başlanacak.