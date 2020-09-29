YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor

Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar, pek çok bölgede eş zamanlı olarak sürdürülürken ilçe adeta bir şantiye görünümüne kavuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nca Büyükçekmece genelinde sürdürülen çalışmalar, kentin artan nüfus yapısına göre projelendirilen geleceğe dönük alt yapı ve ulaşım gibi önemli sorunların çözümüne yönelik olarak yapılıyor.İSKİ’den dev projelerİSKİ’nin Büyükçekmece’de sürdürdüğü çalışmalardan biri depreme dayanıklı kollektörlerin döşenmesi.

Büyükçekmece’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan çalışmalar, pek çok bölgede eş zamanlı olarak sürdürülürken ilçe adeta bir şantiye görünümüne kavuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nca Büyükçekmece genelinde sürdürülen çalışmalar, kentin artan nüfus yapısına göre projelendirilen geleceğe dönük alt yapı ve ulaşım gibi önemli sorunların çözümüne yönelik olarak yapılıyor.

İSKİ’den dev projeler
İSKİ’nin Büyükçekmece’de sürdürdüğü çalışmalardan biri depreme dayanıklı kollektörlerin döşenmesi. Kordonboyu’nda 3 ayrı noktadan başlatılan depreme dayanıklı kollektör hattı yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Mimaroba - Sinanoba atık su ve yağmur suyu hattı, Türkoba Mahallesi atık su ve yağmur suyu hattı çalışması, Güzeltepe Caddesi’nden itibaren başlatılan içme suyu hattı çalışması ve Ahlat Deresi ıslah çalışması İSKİ’nin Büyükçekmece’de başlattığı çalışmalar arasında yer alıyor. Kemerdere - Serinpınar atık su ve yağmur suyu hattı çalışmasına da önümüzdeki günlerde başlanacak.

Modern ve geniş yollar yapılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi’nin birlikte sürdürdüğü yol çalışmaları sayesinde ilçe genelinde modern ve geniş yollara kavuşuyor. Bu çalışmalar Güzelbahçe Caddesi’nin asfaltlama çalışması, Pınartepe Mahallesi, Atatürk Caddesi yol genişletme ve kaldırım çalışması, Yeni Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar Caddesi), Çakmaklı Mahallesi, Hasat Sokak asfaltlama çalışması, Güzelce Mahallesi, Yoğurthane Caddesi’nin asfalt ve kaldırım çalışmaları, Mimaroba - Sinanoba bağlantı yolları.

“Tarihi projeler hayata geçiriliyor”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İSKİ tarafından koordineli olarak yürütülen atık su ve yağmur suyu kanalı, içme suyu hattı, yol genişletme, yenileme, asfaltlama, kaldırım, tretuvar, peyzaj ve aydınlatma gibi çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de tarihi projeler hayata geçiyor. Şehrimizin geleceğini şekillendirecek bu projeleri Büyükçekmece’mize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürlüğü’ne, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese Büyükçekmece ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.