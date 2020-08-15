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Daha yeşil bir Ankara

ANKARA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla hem vatandaşları hem de seyahat eden sürücüleri birbirinden güzel çiçeklerle buluşturmayı sürdürüyor.Başkent’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi bu kez de Ayaş Yolu’nda yer alan orta refüjü rengarenk güllerle süsledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla hem vatandaşları hem de seyahat eden sürücüleri birbirinden güzel çiçeklerle buluşturmayı sürdürüyor.
Başkent’in her köşesini birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi bu kez de Ayaş Yolu’nda yer alan orta refüjü rengarenk güllerle süsledi. Başkentli yerli üreticilerden satın alınan çiçekler şehrin dört bir yanındaki yeşil alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar ve seyahat esnasında da sürücüler için görsel bir şölen oluşturuyor.

Ayaş Yolu güllerle bezendi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ANFA ekipleri kentin dört bir yanında bulunan cadde, bulvar, park ve refüjleri rengarenk çiçeklerle donatıyor.
Gençlik Caddesi, İzmir Caddesi, Ankara Kalesi, Anadolu Bulvarı, Eskişehir Yolu gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan sonra peyzaj çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Ayaş Yolu orta refüjü güllerle süsledi. Ayaş Yolu’nda bin 850 metre uzunluğundaki orta refüje 16 bin 350 adet Ligustrum adlı çalı bitkisi ile 38 bin gül dikimi gerçekleştirildi.
70 kişilik ekibin görev aldığı çiçeklendirme çalışması sonrası sulama işlemi de yapıldı. Orta refüjde 3 şeritli damlama sistemini aktif hale getiren ekipler ayrıca Batıkent Spor ve Dinlenme Tesisindeki peyzaj çalışmalarını Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor.

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