YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

KİLİS HABERLERİ  | 23.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte Elbeyli ilçesinde yapımı tamamlan okulların kabul işlemini gerçekleştirdiler.Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’la Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret ettiler.

Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte Elbeyli ilçesinde yapımı tamamlan okulların kabul işlemini gerçekleştirdiler.
Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, beraberindeki teknik ekip ile birlikte Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’la Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek’i ziyaret ettiler. Oruç ve beraberindekiler, yapımı tamamlanan okulların kabul işlemlerini gerçekleştirdi. Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, “Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç Başkanlığındaki teknik ekip ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’la İlçemiz de yapımı tamamlanan okul binasının kabul işlemini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daire Başkanı Oruç Elbeyli ilçesinde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım
Sınırda SanatSınırda Sanat
2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacak2020 spor toto ümitler şampiyonası Kilis’te yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Şehit yakınları, kaymakamını ziyaret etti

Şehit yakınları, kaymakamını ziyaret etti

Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

Kilis Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:48
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Kilis Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Yapıldı

Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.