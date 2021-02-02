Dalaman’da kaza

Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Dalaman Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde çift taraflı trafik bilgisinin ardından olay yerine 112 acil ambulansı, trafik ekipleri ve Büyükşehir Dalaman İtfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. 48 RZ 370 plakalı araç sürücüsü Fuat Abdullah’ın aracın direksiyon ile koltuk arasında sıkışması nedeniyle itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Diğer araç sürücüsü ise araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı.

