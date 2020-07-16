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Dalaman’da orman yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesi Gobun koyunda orman yangını başladı.

Dalaman’da orman yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesi Gobun koyunda orman yangını başladı. Sarp arazi olması nedeniyle müdahale havadan helikopter ile yapılıyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden verilen bilgiye göre saat 13.40’da çıktığı belirlenen orman yangınına şu anda havadan 2 helikopter ile müdahale ediliyor. Fethiye ile Dalaman arasında Göcek koyları sınırları içinde kalan Gobun Koyundaki yangına havadan müdahale devam ederken, bölgeye arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Denize sıfır bölgede çıkan orman yangınının çıkış nedeni araştırılıyor.

Dalaman’da orman yangını

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