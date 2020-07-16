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Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Muğla’nın Dalaman ilçesi Göbün Koyu’nda saat: 13.30 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Muğla’nın Dalaman ilçesi Göbün Koyu’nda saat: 13.30 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı gözetleme kulesindeki görevlinin yangını fark edip bildirmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dalaman’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Yüksel Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Özer Eczanesi
Bodrum
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