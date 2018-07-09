SPOR

Damien Comolli'den Ozan Tufan'a taraftar uyarısı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında taraftarlarla atışan Ozan Tufan'a, devre arasında F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den uyarı geldi. Comolli, 'Daha sakin kalmalısın. Bizim görevimiz saha içinde' diyerek Ozan Tufan'ı uyardı.

Damien Comolli'den Ozan Tufan'a taraftar uyarısı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında taraftarlarla atışan Ozan Tufan'ı uyardı.

İstanbulspor ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde taraftarın, geçtiğimiz sezondan beri kilosuna laf etmesine bozulan, sonrasında da, 'Oyuna daha çok gir, pas iste pas' demesine bozulan ve devre arasında ağız dalaşına giren 23 yaşındaki orta saha Ozan Tufan'a Comolli, "Biliyorum geçen sezondan beri bu konuda hassassın" dedi.

Fransız spor adamı sonrasında ise, "Ne olursa olsun taraftarla bu tip diyaloğa girmemen gerekiyor. Böyle olaylar herkese zarar verir. Daha sakin kalmalısın. Bizlerin görevi saha içinde" sözleriyle uyardı. Ancak, Ozan 2. yarının başında oyundan alındı.

Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar sebebiyle geçtiğimiz sezon 14 maça çıkabilen Ozan Tufan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ozan tufan Damien Comolli

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