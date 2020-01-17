Damien Comolli'den son dakika istifa açıklaması

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Damien Comolli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Comolli'nin açıklamaları...

"Değerli Fenerbahçe ailesi, dün itibariyle Fenerbahçe ile kontratımı feshettim. Aslında bu kararı şubat 2019'da vermiştim. O zaman bunu başkana yazılı olarak tebliğ ettim ve sözleşmemde belirtildiği gibi 25 Şubat 2019 tarihinden itibaren 12 aylık ihbar süremi doldurmaya başladım.

"BAŞKANA DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ AYRILMAK İSTEDİĞİMİ İLETTİM"

O zamandan bu yana başkana birkaç kez kulüpten ayrılmak istediğimi ilettim ancak başarılı olamadım. Bu süreçte mali kısıtlamalar içerisinde mümkün olan en rekabetçi takımı oluşturmak için çalışırken aynı zamanda uzun vadeli projeler üzerine de çalıştım. Bu da Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan yeni finansal model üzerineydi. İstifamı 25 Şubat 2020'den önce kabul eden başkana teşekkür ederim.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ TUTKUSU BENİ HALA ŞAŞIRTIYOR"

Daha önemlisi takım ve şahsıma yöneltilen, yakın süreçte haksız olduğu anlaşılacak eleştirilere rağmen Fenerbahçe taraftarının inanılmaz tutkusu beni hala şaşırtıyor. Bu eşsiz ve harika kulüp için tüm iyi dileklerimi sunuyor ve başarılar diliyorum."

