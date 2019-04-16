Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 2019/20 sezonunda şampiyonluğa oynayacak takımın temellerini atma çalışmalarına devam ediyor. Damien Comolli, geçmişte Trabzonspor forması da giyen Portekizli menajer Jose Bosingwa ve bir diğer futbolcu temsilcisi olan ortağı Lourenço Ivo ile İstanbul'da biraraya geldi.

Portekiz'den Türkiye'ye yolu düşen futbolcularda rolleri olan bu ikili ile Damien Comolli'nin Yacine Brahimi'nin potansiyel transferini ve şartlarını görüştü. Sezon sonunda Porto ile olan kontratı sona erecek Cezayirli sol açık için görüşen Comolli'nin, transfer listesini de hazırladığı kaydedildi.

OUMAR NIASSE ÖNERİLDİ

Bosingwa ve Ivo ikilisinin, İngiltere'de mutsuz olan ve gelecek sezon için kendisine kulüp arayan Oumar Niasse'yi önerdikleri belirtildi. Roberto Soldado ve Islam Slimani ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin, Niasse'yi de opsiyonları arasına aldığı belirtildi.

Lourenço Ivo'nun Oumar Niasse'yi Senegal takımı Ouakam'dan Akhisarspor'a getiren isim olduğu da öğrenildi. Comolli'nin, Vitoria Guimaraes'te oynayan ofansif orta saha Toze ve bazı futbolcular için de fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

