SPOR

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Damien Comolli, geçmişte Trabzonspor forması da giyen Portekizli menajer Jose Bosingwa ve bir diğer futbolcu temsilcisi olan ortağı Lourenço Ivo ile İstanbul'da biraraya geldi.

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 2019/20 sezonunda şampiyonluğa oynayacak takımın temellerini atma çalışmalarına devam ediyor. Damien Comolli, geçmişte Trabzonspor forması da giyen Portekizli menajer Jose Bosingwa ve bir diğer futbolcu temsilcisi olan ortağı Lourenço Ivo ile İstanbul'da biraraya geldi.

Portekiz'den Türkiye'ye yolu düşen futbolcularda rolleri olan bu ikili ile Damien Comolli'nin Yacine Brahimi'nin potansiyel transferini ve şartlarını görüştü. Sezon sonunda Porto ile olan kontratı sona erecek Cezayirli sol açık için görüşen Comolli'nin, transfer listesini de hazırladığı kaydedildi.

OUMAR NIASSE ÖNERİLDİ
Bosingwa ve Ivo ikilisinin, İngiltere'de mutsuz olan ve gelecek sezon için kendisine kulüp arayan Oumar Niasse'yi önerdikleri belirtildi. Roberto Soldado ve Islam Slimani ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin, Niasse'yi de opsiyonları arasına aldığı belirtildi.

Lourenço Ivo'nun Oumar Niasse'yi Senegal takımı Ouakam'dan Akhisarspor'a getiren isim olduğu da öğrenildi. Comolli'nin, Vitoria Guimaraes'te oynayan ofansif orta saha Toze ve bazı futbolcular için de fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fenerbahçe'de ayrılık var!Fenerbahçe'de ayrılık var!
F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a göndermeF.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli jose bosingwa Lourenço Ivo

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Yıldız isim Beşiktaş'a dönebilir

Yıldız isim Beşiktaş'a dönebilir

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Fenerbahçe'de ayrılık var!

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

'Fener Ol' projesinde rekor bağış! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Victor Moses uçakta saatini çaldırdı

Moses'a hırsızlık şoku

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Comolli, Portekiz'den transfer yapıyor!

Fenerbahçe'de ayrılık var! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Eljif Elmas'tan Galatasaray'a 20 yıl göndermesi!

F.Bahçe'nin yıldızından G.Saray'a gönderme

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

G.Saray'ın açıklamasına F.Bahçe'den cevap geldi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a emojili gönderme

F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.