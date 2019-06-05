Danimarka - İrlanda maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

