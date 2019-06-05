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Danimarka - İrlanda maçı Cüneyt Çakır'ın

FUTBOL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, EURO 2020 Elemeleri'nde 7 Haziran 2019 Cuma günü oynanacak olan Danimarka - İrlanda maçını yönetecek.

Danimarka - İrlanda maçı Cüneyt Çakır'ın

Cüneyt Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

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Danimarka - İrlanda cüneyt çakır

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