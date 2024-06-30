Danimarka'yı 2-0 mağlup eden Almanya, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi!

EURO 2024 Son 16 Turu'nda ev sahibi Almanya, Danimarka ile karşı karşıya geldi. A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, C Grubu'nun ikincisi Danimarka'yı 2-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇ 35. DAKİKADA DURDU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın durmasına neden oldu. Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı

GOLLER İKİNCİ YARI GELDİ

Almanya'nın golleri maçın ikinci yarısında geldi. 53. dakikada penaltı kazanan Almanya'yı Havertz 1-0 öne geçirdi. Bu golden kısa bir süre sonra 68. dakikada Musiala farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi.

FİNALLERİN TAKIMI ALMANYA

Avrupa Şampiyonaları tarihinin en başarılı ülkelerinden Almanya, organizasyonda 10. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

İspanya ile 3'er kez bu kupayı en çok müzesine götüren Almanya, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012 ve 2016'da çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

Almanya, Danimarka galibiyetiyle 10. defa bu kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

İSPANYA-GÜRCİSTAN

Çeyrek finale çıkan Almanya, İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.





