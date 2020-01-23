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Darbe girişimi davasında hüküm giyen eski generalden yüzbaşıya "sicil" tehdidi iddiası

İZMİR HABERLERİ  | 23.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan yüzbaşı S.B, etkinlik pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi - İtirafçı yüzbaşı S.B: - "Ahmet Cural (Eski Hava Teknik Okullar Komutanı), arazide yalnız olduğumuz bir gün yanıma yaklaşarak 'senin siciline öyle bir şey yazarım ki bir daha kendine gelemezsin, seninle ilgilenen kişileri nasıl reddeder, onlardan uzaklaşırsın' dedi. Bunun üzerine kendisinin de örgüt mensubu olduğunu anladım"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki gizli yapılarının deşifre edildiği ankesör soruşturması kapsamında itirafçı olan yüzbaşı S.B, örgütle bağını kopardığı için eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan havacı yüzbaşı S.B, itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifadesi alınan yüzbaşı, FETÖ ile bağlantısını anlattı.

Üniversiteyi kazandığı yıl otogarda karşılaştığı bir kişinin yardımıyla örgüte ait yurda yerleştirildiğini belirten S.B, bu süreçte "sohbetlere" katıldığını aktardı.

Daha sonra "ev abisi" konumuna getirildiğini ifade eden S.B, şu bilgileri verdi:

"Üniversite eğitimim sonrası sözleşmeli havacı subay oldum. Mesleğe başladıktan sonra sohbet toplantılarından tanıdığım kişiler beni İzmir'de de buldu. Sohbetlere katılmam konusunda baskı kuruldu. 'Sözleşme yenileme tarihimiz geliyor, bunlarla görüşmezsek sözleşmeyi yenilemezler ve ortada kalırız' şeklinde ifadeler kullanıldı. Sözleşme yenilememe tehdidi nedeniyle bu sohbetlere gittim. 30 Ağustos 2013'te sözleşmelerin 7 yıl süreyle yenilenmesinin ardından örgütle bağımı kopardım. 2014 yılının sonlarına kadar sabit hatlardan arandım ancak açmadım."

İzmir'de görev yaptığı dönemde Hava Teknik Okullar Komutanı'nın Tümgeneral Ahmet Cural (İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı) olduğunu belirten itirafçı yüzbaşı, komutanıyla arasında geçen bir konuşmadan bahsetti.

S.B, şu iddialarda bulundu:

"Ahmet Cural, arazide yalnız olduğumuz bir gün yanıma yaklaşarak 'senin siciline öyle bir şey yazarım ki bir daha kendine gelemezsin, seninle ilgilenen kişileri nasıl reddeder, onlardan uzaklaşırsın' dedi. Bunun üzerine kendisinin de örgüt mensubu olduğunu anladım. Daha sonra bu kişinin darbe kalkışması soruşturmaları kapsamında tutuklandığını duydum. Hiçbir zaman suç işlemedim. Bu yapılanmanın örgüt olduğunu bilmeden içerisinde bulundum ve evlerinde kaldım. Örgütsel bir yapılanma olduğunu bilseydim, kesinlikle bu yapının içinde bulunmazdım."

- Operasyonun geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 49 ilde ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 145 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 39'u etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 82'si tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör FETÖ İtirafçı Operasyon TSK Tümgeneral Yüzbaşı

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