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Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nı günde 24 bin kişi ziyaret etti.Darıca Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Darıca Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nı günde 24 bin kişi ziyaret etti.
Darıca Belediyesi tarafından ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Darıca Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. 28 Şubat’ta kapılarını açan ve kitapseverlerden büyük ilgi gören fuarı ilk 3 günde yaklaşık 24 bin kişi ziyaret etti. Kitapseverlerden ve ziyaretçilerden tam not alan fuar, 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitaba ev sahipliği yapıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da fuarı ziyaret ederek kitapseverlerle bir araya geldi. Bıyık ve Çakmak’a Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç da eşlik ederken protokol fuarı ziyaret eden kitapseverler ve öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada bölgenin önemli bir ihtiyacı olan kitap fuarını düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, kitapseverlerin ilgisinden de memnun olduklarını söyledi. 8 Mart’a kadar fuarın açık olacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıları kitap fuarına davet etti.

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