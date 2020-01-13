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  4. Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı

Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla belediye bünyesindeki sosyal tesislerinde yemeklerde indirim yapıldı.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin sosyal tesislerindeki fiyatları indirdi.

Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla belediye bünyesindeki sosyal tesislerinde yemeklerde indirim yapıldı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediyenin sosyal tesislerindeki fiyatları indirdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sahilde bulunan Deniz Köşk Restoran’da yeni fiyat uygulaması hayata geçirildi. 10 Ocak 2020 itibariyle yeni menüler ve yeni fiyatların hizmete girdiği Deniz Köşkü Restoran, indirimli fiyatların başladığı ilk günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Deniz Köşkü Restoran yeni döneme hazır hale gelirken yenilenen menüsü ve gülümseten fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşlara verdikleri sözü tutarak indirim yaptıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelirken sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğimizi söylemiştik. Vatandaşlarımızın bizden isteklerinden biri de sosyal tesislerdeki fiyatların indirilmesiydi. Biz de vatandaşlarımıza söz vermiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirerek yeni fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Sosyal tesislerimize gelen vatandaşlar artık aileleriyle birlikte çok fazla ücret ödemeden yemek yiyebiliyorlar” dedi.
Darıca’da sosyal tesisleri yenilediklerini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Darıcalı vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha ucuz hizmet verebilmek için sosyal tesislerimizde yenileme çalışması başlattık. Yaz aylarında Bayramoğlu’nda Balyanoz Cafe’yi hizmete almıştık. Darıca Dudayev sahilinde de mevcut tesislerimizi daha modern ve Darıca’ya yakışır hale getiriyoruz. Dudayev Cafe ve Teras Cafe’de tadilat ve yenileme çalışmamız kısa süre içinde tamamlanacak ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verecek. Aynı şekilde yeni tesislerimizde de fiyatları sosyal belediyecilik anlayışıyla güncelleyeceğiz” diye konuştu.

Darıca’da sosyal tesislerde indirim dönemi başladı

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