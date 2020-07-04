Darıca’nın kurban pazarında yer satışları başladı

Darıca Belediyesi, hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan kurban satış yerlerinin fiyatlarını açıkladı.

Darıca’da kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, satış alanının fiyatlarını da belirledi. 65, 100 ve 200 metrekare olarak belirlenen kurban satış alanları için kura çekimi 13 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak. Bu kapsamda fiyatlar, 65 metrekare alan için 2 bin 500 T, 100 metrekare alan için 4 bin lira, 200 bin metrekare alan için 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Kurban satış alanı almak isteyen vatandaşların, Darıca Belediyesine müracaat ederek, 12 Temmuz günü saat 00.00’a kadar belirlenen bankaya ücretlerini yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan, Darıca’da kurulacak olan kurban satış alanı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanlar bulunacak. Halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için alanda, veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılacak. Özellikle sineklere karşı da etkin bir mücadele yürütecek olan ekipler her gün alanı ilaçlayacak.

