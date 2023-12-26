Darülaceze çekimleri iptal edilmişti! Kızıl Goncalar'ın yapımcısı ödedikleri kirayı açıklayıp isyan etti! 'Toplumsal huzura muhalefet'

Fox Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Kızıl Goncalar ilk iki bölümüyle sosyal medyayı salladı. Birinci bölümünde tepkilerin hedefi olan dizi ikinci bölümüyle de alkış topladı.

Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar dizisinin çekim izinleri iptal edilmiş ve seti ikinci kez durdurulmuştu. RTÜK tarafından inceleme altına alınan diziye bir engel de Aile Bakanlığı'ndan gelmiş ve Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri iptal edilmişti.

ÖDEDİKLERİ KİRAYI AÇIKLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut sosyal medya üzerinden isyan etti. Turgut; 'Kızıl Goncalar Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200.000 lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim' açıklamasını yaptı ve kurum kararını paylaştı.

Turgut sözlerine; 'Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu' diyerek devam etti.







