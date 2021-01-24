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Datça'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayboldu

24.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Kaybolan kişinin bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan bir kişiyi arama çalışması sürüyor.

Knidos Antik Kenti yakınlarındaki İskandil Burnu açıklarında, 4,5 metrelik bir teknenin alabora olduğu ihbarı üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

Denizde kaybolduğu belirtilen Yankı Kocabaş'ı (36) arama çalışması başlatıldı.

Kocabaş, helikopterle havadan, bölgeye sevk edilen dalgıçlar ve sahil güvenlik ekiplerince de denizden aranıyor.

Kurtarılan 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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