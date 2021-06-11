Datça'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde ölmüş bir caretta caretta kıyıya vurdu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde Fehmi Özkul (47), kıyıda hareketsiz bir deniz kaplumbağasının olduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan Özkul, durumu yetkililere bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilden alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz