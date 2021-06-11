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Datça'da ölü caretta caretta bulundu

11.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde ölmüş bir caretta caretta kıyıya vurdu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde Fehmi Özkul (47), kıyıda hareketsiz bir deniz kaplumbağasının olduğunu fark etti.

Yanına yaklaşınca kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan Özkul, durumu yetkililere bildirdi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilden alındı.

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