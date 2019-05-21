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De Rossi'nin ilk talibi Boca Juniors

FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Sezon sonunda Roma'dan ayrılacak olan Daniele De Rossi'nin ilk talibi Boca Juniors oldu.

De Rossi'nin ilk talibi Boca Juniors

Boca Juniors'un Sportif Direktörü Nicolas Burdisso, Roma'da 4 yıl boyunca birlikte forma giydiği De Rossi için "Onun gibi oyunculara her zaman kapımız açık. Henüz Daniele'yi arayarak rahatsız etmek istemedim ama bir fırsat oluşursa bunu değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulunurken oyuncunun kariyerine ABD'de devam etme ihtimalinin halen daha yüksek olduğu kaydedildi.

Tüm kariyerini geçirdiği Roma'da sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyuran ve futbol oynamaya devam etmek istediğinin altını çizen de Rossi, 26 Mayıs Pazar günü Parma karşısında Roma formasıyla son maçına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Daniele De Rossi roma boca juniors

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