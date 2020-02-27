Dedektör köpek Baht’dan bingo

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 8 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı. Polisin uyuşturucu operasyonun da dedektör köpek Baht da görev yaptı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 6 operasyonda toplam 8 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 4.71 gram bonzai, 5.89 gram esrar, 2.12 gram metamfetamin ile 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 2’si tutuklanırken, 2 şahıs da adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

