Değirmen Boğazı misafirlerini bekliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oksijeni ile Balıkesirlilerin vazgeçilmez tabiat parkı Değirmen Boğazı’nda yenileme çalışmalarını tamamladı. Boğaz’da yapılan çalışmalar Başkan Yücel Yılmaz’ın, söz verdiği gibi doğal yapısı bozulmadan estetik dokunuşlarla gerçekleştirildi.

Bünyesinde 52’den fazla ağaç türünü barındıran Değirmen Boğazı Tabiat Parkı’nın doğal dokusunu bozmadan düzenleme yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi boğazın; ıslahından çevre temizliğine, aydınlatmasından tahrip olmuş piknik masalarına kadar her şeyini yeniledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tabiat Parkı’nda ekibiyle beraber yapılan çalışmaları inceledi.

Tüm detaylar düşünüldü

En ince detaylarıyla rahat ve güvenli bir şekilde hazırlanan boğazın giriş kısmında; yollar yenilendi, orta refüj ve çevresi çiçeklendirildi. Piknik masaları halkın daha rahat kullanması için çalı bitkileriyle ayrıştırılarak yürüyüş yollarında oluşan tozun engellenmesi için de doğal sıkıştırılmış kum kullanıldı. Yol çevrelerine dikilen çalı bitkileri ve yağlı kartopuzu bitkileri ile toz ve polen uçuşlarının engellenmesi amaçlanarak vatandaşların sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmeleri için ortam hazırlandı. Ağaçlar, kuş evleri ile donatıldı, barbekü ve çatılı piknik masaları yerleştirildi. Ağaç budamaları, çevre temizliği yapılan tabiat parkında tuvaletlerde daha kullanışlı hale getirildi. 7/24 güvenlik görevlilerinin bulunacağı Değirmen Boğaz’ında; engelliler, çocuklar, aileler daha rahat spor, piknik yapıp kaliteli zaman geçirecek.

Güvenli ve kaliteli zaman

‘En iyi proje doğayı korumaktır’ sloganından yola çıkarak Değirmen Boğazı’nda yenileme çalışmalarını başlatan Başkan Yücel Yılmaz “Değirmen Boğazı’nda yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturduk. Doğal dokusunu bozmadan, estetik dokunuşlarla yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak güvenlik görevlisi sayısını artırdık. Vatandaşlarımız burada aileleriyle birlikte güvenli, konforlu ve kaliteli zaman geçirmesi için gerekli her şey tamamlandı” dedi.

