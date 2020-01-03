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  4. Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”

Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”

MALATYA HABERLERİ  | 03.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü fakültede, eğitimin yanı sıra farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını söyledi.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu ve Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Hülya Bektaş Bingöl, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD Malatya Temsilciliğini ziyaret etti.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemal Gündoğdu, bin 200 öğrencinin eğitim gördüğü fakültede eğitimin yanı sıra farkındalık oluşturacak etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Cemiyetimiz ve TSYD Temsilciliğimizi ziyaret etmeye geldik. Her zaman desteklerini gördük, teşekkür ediyoruz. Yeni yıl da yeni etkinlikler yapmak istiyoruz. Malatya’ da spor konusunda yapılacak etkinlikleri de destekliyoruz" dedi.
MGC Başkanı ve TSYD İl Temsilcisi Vahap Güner de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Spor Bilimleri Fakültemiz bölgemizin göz bebeğidir. Bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Bunların istihdamı için yasal düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

Dekan Gündoğdu : “Bin 200 öğrenciye eğitim veriyoruz”

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