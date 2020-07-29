YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Del Valle Bandırmaspor’da

Del Valle Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig’in yeni takımlarından Bandırmaspor’da iç transfer çalışmalarının 3-4 saat gibi rekor bir sürede tamamlanması ardından dış transfer çalışmaları da başladı.

Del Valle Bandırmaspor’da

TFF 1.Lig’in yeni takımlarından Bandırmaspor’da iç transfer çalışmalarının 3-4 saat gibi rekor bir sürede tamamlanması ardından dış transfer çalışmaları da başladı. İlk transfer ise Giresunspor’un sol kanat oyuncusu Del Valle oldu.
Bandırmaspor bu yıl top koşturacağı TFF 1.Lig için transfer çalışmalarını başlattı. İç transferde rekor bir sürede tüm oyuncuları ile ikişer yıllık anlaşma imzalayan bordo beyazlılar dış transferde de atak başlattı.
Giresunspor’da forma giyen Venezuellalı Yonathan Del Valle’yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar 2 Ağustos’ta yapılacak genel kurul ile belirlenecek yeni yönetimin ardından transferlerin hız kazanacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Bilgiç Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.