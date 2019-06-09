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Demet Akalın'ı çıldırtan paylaşım! 'Namusumla oynatmam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Demet Akalın, bir twitter kullanıcısının kendi ağzından yazılmış gibi yaptığı photoshoplu paylaşımı görünce kelimenin tam anlamıyla çileden çıktı. Akalın mesaja, "Namusumla dalga geçirmem" diyerek sert çıktı.

Demet Akalın'ı çıldırtan paylaşım! 'Namusumla oynatmam'

Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü.

Bir Twitter kullanıcısı, Demet Akalın kendisine mesaj atmış gibi photoshop yaptı. Kurgu olduğu anlaşılan mesajda "Fotoğraflarını görüyorum çok yakışıklısın canım. Biz konser için Adana'ya da geleceğiz haberin olsun" yazıyordu.

Demet Akalın kendi ağzından atılmış gibi yayınlanan mesajı görünce açtı ağzını yumdu gözünü.

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Akalın, "Asılıyormuşum bu çocuğa! Ulan yazımla sesimle kıyafetimle her şeyle dalga geçmenize gülerim ama namusumla dalga geçirmem. Savcılığa gidince de aynı delikanlılığı bekliyor avukatım. Sakın şaka yaptımla yırtarım sanma, güzel bir de tazminat davası açacağım sana. Seni terbiyesiz!" dedi.

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