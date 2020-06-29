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Demir Grup Sivasspor 0-2 HES Kablo Kayserispor (Maç Sonucu)

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.06.2020 01:13 | Son Güncelleme

Ligde zirve yarışı veren takımlardan Demir Grup Sivasspor evinde büyük yara aldı. HES Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Yiğidolar son iki haftada 1 puan toplayabildi.

Demir Grup Sivasspor 0-2 HES Kablo Kayserispor (Maç Sonucu)

Süper Lig 29. haftasında şampiyonluk yarışındaki Demir Grup Sivasspor evinde HES Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Sivas'taki mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım önemli fırsatlardan yararlanamadı. 8. dakikada Emre Kılınç'ın şutu direkten dönerken, 3 dakika sonra kazanılan penaltı vuruşunda Mert Hakan Yandaş topu auta gönderdi.

Duraklama dakikalarında skoru değiştiren Kayserispor oldu. Hasan Hüseyin Acar ceza sahası dışından gönderdiği şutla takımını öne taşıdı.

İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor beraberlik adına ataklarını sıklaştırdı. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başaran kırmızı-beyazlı takım pozisyon üretmekte zorlanırken, Kayserispor hızlı hücumlarla ikinci golü aradı.

Sivas'ta Ziya Erdal'ın ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bernard Mensah hata yapmadı ve 83'te skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Kayserispor rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde kalma adına kritik bir adım attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor son 2 haftada 5 puan kaybederken, Kayserispor ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 78 Derlek), Fatih Aksoy (Dk. 46 Ziya Erdal), Claudemir, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 59 Kone), Yatabare (Dk. 70 Skuletic)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Sapunaru, Diego, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Lopes), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 69 Situm)

Goller: Dk. 45+3 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 83 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy, Dk. 73 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah, Dk. 73 Mesanovic, Dk. 76 Yasir Subaşı, Dk. 89 Lopes (Hes Kablo Kayserispor)

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