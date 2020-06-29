Demir Grup Sivasspor 0-2 HES Kablo Kayserispor (Maç Sonucu)

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Kayserispor rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek ligde kalma adına kritik bir adım attı.

Sivas'ta Ziya Erdal'ın ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası Kayserispor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bernard Mensah hata yapmadı ve 83'te skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor beraberlik adına ataklarını sıklaştırdı. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başaran kırmızı-beyazlı takım pozisyon üretmekte zorlanırken, Kayserispor hızlı hücumlarla ikinci golü aradı.

Duraklama dakikalarında skoru değiştiren Kayserispor oldu. Hasan Hüseyin Acar ceza sahası dışından gönderdiği şutla takımını öne taşıdı.

Süper Lig 29. haftasında şampiyonluk yarışındaki Demir Grup Sivasspor evinde HES Kablo Kayserispor 'u konuk etti.

Bu sonucun ardından Sivasspor son 2 haftada 5 puan kaybederken, Kayserispor ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 78 Derlek), Fatih Aksoy (Dk. 46 Ziya Erdal), Claudemir, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 59 Kone), Yatabare (Dk. 70 Skuletic)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Rienstra (Dk. 28 Yasir Subaşı), Sapunaru, Diego, Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Lopes), Campanharo, Henrique, Mensah, Mesanovic, Kravets (Dk. 69 Situm)

Goller: Dk. 45+3 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 83 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Caner Osmanpaşa, Dk. 37 Fatih Aksoy, Dk. 73 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 13 Mensah, Dk. 73 Mesanovic, Dk. 76 Yasir Subaşı, Dk. 89 Lopes (Hes Kablo Kayserispor)

