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  4. Demircan AK Parti’ye katıldı

Demircan AK Parti’ye katıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 seçimlerinde bağımsız aday olarak Olur Belediye Başkanı seçilen Sıddık Demircan, AK Parti’ye katıldı.

Demircan AK Parti’ye katıldı

31 Mart 2019 seçimlerinde bağımsız aday olarak Olur Belediye Başkanı seçilen Sıddık Demircan, AK Parti’ye katıldı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası yapılan katılım töreninde Demircan’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir ile birlikte kürsüye gelen Başkan Demircan, “Bu birlik ve beraberlik, bu dikkat ve hassasiyet, bu kararlılık ve ciddiyet içerisinde yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Demircan’ın AK Parti’ye katılmasından dolayı bir açıklama yapan Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Sayın Demircan’ın partimize katılımı AK Parti Grup Toplantısı’nın hemen ardından coşkuyla gerçekleştirildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Erzurum Milletvekilleri, tören sonunda güzel bir birliktelik selamı verdi. Bu Olur halkı için de bir müjde anlamına gelmektedir. Türkiye’nin hizmet eden yüzü, eserler bırakan, ülkenin makus talihini değiştiren parti olarak yeniden Olur’a hizmet edeceğimiz için mutluyuz.” İfadelerini kullandı.

Demircan AK Parti’ye katıldı

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