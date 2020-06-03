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Demirdöven Barajı çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam edecek

ERZURUM HABERLERİ  | 03.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı İbrahim Hakkı Okur, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Demirdöven sulama barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır.Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı İbrahim Hakkı Okur, "2 yıl üst üste barajı doldurarak barajın doluluk oranını yüzde 100’e çıkarmış bulunmaktayız.

Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı İbrahim Hakkı Okur, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Demirdöven sulama barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır.
Pasinler Demirdöven Sulama Birlik Başkanı İbrahim Hakkı Okur, "2 yıl üst üste barajı doldurarak barajın doluluk oranını yüzde 100’e çıkarmış bulunmaktayız. 2019 yılında ilçemize hiç yağmur yağmadığı halde ilçe çiftçilerimiz su sıkıntısı yaşamamışlardır. Mahsullerini istedikleri gibi bol bol sulayarak verimli bir yıl geçirmişlerdir. 2019 yılı Sulama sezonu sona erince barajın su ile doldurulması için bütün önlemler birliğimiz tarafından alınmıştır. Sulama Birliğinde çalışan personelimin özverisi ile ana kanal dondurulmamış çok kıs bir süreliğine donsa da gerekli müdahalelerle su akışı kış boyunca sağlanmış olduğundan 2019 yılını rekorlarla kapattık. 2019 yılında 57 bin dekar araziye su verildi. Allahın izniyle 2020 yılında hedefimiz 60 bin dekar araziye su verdik. Tüm çalışmalarımız bu yönde başaracağımıza da inancım sonsuz. Gerekli kanal temizlik çalışmaları ve kanal tamiratlarımız devam etmektedir. 3 Haziran itibariyle kanallarımızdan çiftçilerimizin arazilerini suvarmaları için su bırakılmaya başlanmıştır. Tabi bu çalışmalarımız sadece sulama birliği imkanları ile değil de sıkıştığımız yerde Teknik destek ve araç olarak yardımlarını esirgemeyen DSİ 8. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu’na ve şube müdürlerimize, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi’ye, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’ye vermiş oldukları yardımdan dolayı teşekkür ederiz, 2020 yılının çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını dilerim" dedi.

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