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Dengesiz beslenen çocuklarda öğrenmede güçlük görülebiliyor

26.09.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet-Diyetisyen Uzmanı Habibe Ramle Duzcan: - "Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda büyüme-gelişmelerinin aksaması, dikkat sürelerinin kısalması, algılamalarının azalması ve öğrenmede güçlük gibi problemler görülüyor" - "Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, vücut ağırlıklarını sağlıklı aralıklarda tutmaya yardımcı olduğu gibi, hastalıklardan korunma ve gelecek zaman için de yaşam tarzlarını kurabilmek adına önemlidir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet-Diyetisyen Uzmanı Habibe Ramle Duzcan, "Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda; büyüme-gelişmelerinin aksaması, dikkat sürelerinin kısalması, algılamalarının azalması ve öğrenmede güçlük gibi problemler görülüyor." ifadesini kullandı.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Duzcan, okulların açılması ile okul başarısının da sağlanabilmesi için sağlıklı beslenmenin öğrenciler için bir kez daha önem kazandığını vurguladı.

Yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda büyüme-gelişmelerinin aksaması, dikkat sürelerinin kısalması, algılamalarının azalması ve öğrenmede güçlük gibi problemler görüldüğünü aktaran Duzcan, "Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gereksinimlerini karşılayabilmesi için enerji ve besin ögelerinin doğru besinler ve porsiyon kontrolü ile beslenmelerine eklenmesi gerekir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak, vücut ağırlıklarını sağlıklı aralıklarda tutmaya yardımcı olduğu gibi, hastalıklardan korunma ve gelecek zaman için de yaşam tarzlarını kurabilmek adına önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vücut için gerekli besin ögelerinin karşılanabilmesi için öğün düzeninin kurulması gerektiğini vurgulayan Duzcan, "Öğün atlamamalarını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Duzcan, beyaz unlu mamuller, işlenmiş etler, hazır-paketlenmiş ürünler, şekerli besinler, kızartılmış besinler, fast food ürünler, gazlı ve şekerli içeceklerin sağlıksız besinler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mevsiminde, temiz beslenme içeriği ve öğünlerdeki besin ögelerinin dengesiyle tahıl, süt, et-baklagil, yağ, meyve-sebze grubunu dengeli bir şekilde beslenmelerine eklemek sağlıklı tabak modelini oluşturmamız açısından önemlidir. Kahvaltı tabağında; yumurta, peynir, zeytin-ceviz, mevsim sebze-yeşillikleri ve tam tahıl-siyez ekmek ile denge kurabilir, meyve ve çiğ kuru yemiş grubu ile ara öğün için alternatif oluşturabiliriz. Bunların yanında yeterli miktarda su tüketimi ve fiziksel aktivite desteklenmelidir. Yine büyüme-gelişme ve bağışıklık sistemi açısından uyku düzenlerini oluşturmak da önemlidir."

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