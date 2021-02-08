DENİB Başkanı Memişoğlu, “Döviz kurlarında istikrarlı ve öngörülebilir bir seviye ihracat hedeflerimiz açısından önemli”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, döviz kurlarının ihracatı etkilemesi ve pandemi nedeniyle ekonomide oluşan dalgalanmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “IMF verilerine göre, 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 4’e yakın küçülerek 17 trilyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2021 yılındaki büyüme beklentisinin ise, yaklaşık yüzde 5 olacağı öngörülüyor. Böylelikle, dünya mal ticareti yaklaşık 18 trilyon dolar olacak” dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, pandemi dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntıların birçok sektörü etkilediğini belirtti. 2021 yılındaki ihracat hedeflerinden bahseden Memişoğlu, “2020 yılında yaşanan pandemi sebebiyle birçok ekonomi yılı küçülerek kapatacak. Türkiye, geçtiğimiz yılı büyümeyle bitirmesi beklenen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Bu beklentinin en büyük destekleyicisi, şüphesiz 2020 yılındaki 169,5 milyar dolar değerindeki ihracat performansımız. 2021 yılı hedefimiz ise 184 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dünya ekonomisinin yeniden canlanması, ihracat pazarlarımızın ülkemizden yapacakları talebi de önemli ölçüde artıracaktır. Ancak kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve hızlı iniş çıkışlar, ihracat hedeflerimize yürürken bazı belirsizlikleri de beraberinde getirebilir” dedi.