YURTHABER
  4. DENİB logosunu yeniledi

DENİB logosunu yeniledi

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye ihracatında önemli bir yeri olan, farklı alanlardaki ürün ve hizmetleriyle dünyanın 200’e yakın ülkesine ulaşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ‘2020 Denizli Yılı’nda her alanda yeniliklerle ihracat vizyonunu tasarım kavramı temelinde ele alacak.Bu doğrultuda ilk olarak kurumsal kimliğin en önemli unsuru olan DENİB logosu yenilendi.

DENİB logosunu yeniledi

Türkiye ihracatında önemli bir yeri olan, farklı alanlardaki ürün ve hizmetleriyle dünyanın 200’e yakın ülkesine ulaşan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ‘2020 Denizli Yılı’nda her alanda yeniliklerle ihracat vizyonunu tasarım kavramı temelinde ele alacak.
Bu doğrultuda ilk olarak kurumsal kimliğin en önemli unsuru olan DENİB logosu yenilendi. Yeni logonun ambleminde, Denizli’nin en güçlü ifadesi olan hemşerilik ve sosyal sermaye vurgusunu içine alan, aynı zamanda farklı sektörlerin birlikteliğini de anlatan, birbirlerine geçerek kare oluşturan halkalar kullanıldı. Ortadaki D harfi, Denizli’nin her birliktelik ve yapıyı çevresinde topladığını ifade etmesi için merkezde yer aldı. Kalın, büyük harf ve güçlü bir yazı karakteri Denizli’nin ve DENİB’in gücünü pekiştiriyor. DENİB yazısı aynı güçlü yönü anlatması için yine büyük ve kalın logotayp olarak kullanıldı. Yeni logonun rengi olan mavi, sorumluluk, güven, kurumsallık ve devamlılık çağrışımı ile DENİB’in kimliğini de yansıtıyor.

“Denizli ihracatını artırmayı hedefliyoruz”
DENİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyada ihracatın temeli ürün ve marka tasarımında ilerliyor. DENİB olarak fiyat rekabeti yerine tasarım gücümüzle katma değerli ihracat yaparak, hem birim karlılıkta hem de toplamda Denizli ihracatını artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılında ihracatı katma değerli olarak artırarak hem Denizli’ye hem de ülkemize daha çok kazandırma gayretinde olacağız. DENİB logosu da bizleri ileriye götürecek bu adımların simgesi olacak."
DENİB, 2020’de kurumsal kimliğindeki yenilikle çıktığı yolculukta ihracatın geliştirilmesi amacıyla eğitimlerden UR-GE’ye, tasarım etkinliklerinden yarışmalara kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirecek.
DENİB ve etkinlikleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.denib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nda hedef 2.LigPamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nda hedef 2.Lig
Başkan Zolan ‘Akıllı Şehri’ anlattıBaşkan Zolan ‘Akıllı Şehri’ anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Denizli Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:11
Öğle
13:18
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Köknar Eczanesi
Merkezefendi
Oral Eczanesi
Merkezefendi
Mavi Eczanesi
Pamukkale
Özge Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Denizlispor Başkanı Çetin’in babası kaza geçirdi

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Yukatel Denizlispor'un Antalya kampı

Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı

Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı

Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak

Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.