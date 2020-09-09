Deniz Bulutsuz'a da dava açıldı

Güven’in şikâyeti sonrası Bulutsuz hakkında soruşturma başlatılmış ve dosya Uzlaşma Bürosu’na gönderilmişti.

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, soruşturma kapsamında uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Ozan Güven uzlaşmayı kabul etmedi. Uzlaşma sağlanamaması sonucu, Deniz Bulutsuz hakkında, “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında daha önce, “Hakaret”, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame dava açılmıştı.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021’de yapılacak.

