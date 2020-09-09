MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Bulutsuz'a da dava açıldı

Deniz Bulutsuz'a da dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu.

Deniz Bulutsuz'a da dava açıldı

Güven’in şikâyeti sonrası Bulutsuz hakkında soruşturma başlatılmış ve dosya Uzlaşma Bürosu’na gönderilmişti.

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, soruşturma kapsamında uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Ozan Güven uzlaşmayı kabul etmedi. Uzlaşma sağlanamaması sonucu, Deniz Bulutsuz hakkında, “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında daha önce, “Hakaret”, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame dava açılmıştı.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021’de yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı? Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?
Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?Stand Up gösterisi yapan Hasan Can Kaya kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Ekrana dönüyor! İmzayı atar atmaz bakın ne istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Serttaş: George Clooney'den daha yakışıklıyım
'George Clooney'den daha yakışıklıyım'
Şahan Gökbakar’dan İzmir paylaşımı! ‘Daha da denize dökülecek düşman varsa...’
İzmir paylaşımı! ‘Daha da denize dökülecek düşman varsa...’
Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?
Faik Öztürk tavlada yenilince bakın ne yaptı?
Demet Akalın Ebru Şallı’nın oğlu Pars için dua etti!
Demet Akalın’dan Ebru Şallı’ya destek mesajı! ‘Anladım ki...’
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali!
Ezgi Mola yeniden tatile gitmek için takipçilerinden yardım istedi!
Takipçilerinden beğeni istedi! Bakın ne yapacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.