Deniz Çakır sokak hayvanlarına dair konuştu! "Helal olsun" yorumları geldi

Yaprak Dökümü'ndeki Ferhunde rolüyle akıllara kazınan Deniz Çakır, Hülya Avşar'ın konuğu oldu ve dikkat çeken sözlere imza attı.

Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu "Kameraya bakıp ne söylemek istersin?" sorusuna verdiği yanıtla takdir topladı.

Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında konuşan oyuncu "Saldırganlaşan hayvanlara başka yöntemler bulmak gerek" dedi.

Deniz Çakır'ın “Sokak hayvanlarını uyutmakla ilgili ağızlarından cümleler çıkıyor. İlk beni uyutun, çok okeyim buna. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun. Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok" sözlerine destek mesajı yağdı.

Oyuncuya "Helal olsun" yorumları da gecikmedi.







