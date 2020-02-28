YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Deniz Eğitim Merkezi’nde çevre eğitimleri başladı

Deniz Eğitim Merkezi’nde çevre eğitimleri başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğiyle oluşturulan Deniz Eğitim Merkezi’nde öğrencilere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından denizcilik bilinci ve kültürünün gelişmesi, deniz sporlarının yaygınlaştırılması için Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü’ne tahsis edilen Konyaaltı Sahili’ndeki bina, “Deniz Eğitim Merkezi” olarak da faaliyet göstermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğiyle oluşturulan Deniz Eğitim Merkezi’nde öğrencilere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından denizcilik bilinci ve kültürünün gelişmesi, deniz sporlarının yaygınlaştırılması için Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü’ne tahsis edilen Konyaaltı Sahili’ndeki bina, “Deniz Eğitim Merkezi” olarak da faaliyet göstermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Deniz Eğitim Merkezi’nde öğrencilere, eko-okullara, spor kulüplerine, belediye personeline, cankurtaranlara ve ilgili tüm kesimlere denizlerin korunmasına yönelik çevre eğitimi veriliyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi çevre uzmanları tarafından öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı “Deniz Varsa Biz Varız” konulu eğitim programında denizlerin tüm canlılar için önemine değinildi. Dünyada deniz ve okyanusların kirlendiğine dikkat çekilerek, “Bu sorun insanlığın çözmesi gerek en önemli sorundur. Sadece insanlar için değil, tüm canlılar için gereken acil tedbirler alınmalıdır. Çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolu çevre eğitimi ile mümkündür” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:24
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:56
Yatsı
20:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Denizin Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Nehir Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.