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  4. Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

21.02.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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Deniz Ertan, 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları’nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.

Milli yüzücü Deniz Ertan, Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları’nda 800 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları için A barajını geçti.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası 2. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları’nda Ankara TOHM ekibimizde bulunan antrenörlüğünü Gjon Shyti’nin yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Deniz Ertan 800 Metre Serbest Kategorisinde 8:32.41’lik derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçti" denildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte fener bahçe böyle branşlara yönelsin bilmedi futbola da yöneliyor komik oluyor.Türkiyedir Galatasaray

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