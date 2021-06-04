Deniz Naki hakim karşısına çıktı

Türkiye'de bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen ve Almanya'da yaklaşık bir yıldır gözaltında olan Deniz Naki (32), Aachen kentinde hakim karşısına çıktı.

Aachen Bölge Mahkemesinde bugün üç sanıkla birlikte yargılanmaya başlanan Naki'ye yöneltilen suçlamalar arasında "organize suç çetesi kurup yönetmek, şantaj, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı" gibi suçlar yer alıyor.

Daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen eski futbolcu Naki'nin ayrıca terör örgütü PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor.

Başsavcı Jutta Breuer'in yönelttiği suçlamalar arasında ayrıca "soygun amaçlı ağır şantaj, ağır yaralama, yalan ifade vermeye azmettirme, yargılamayı engellemeye çalışma, ruhsatsız silah bulundurma ve kundaklama" yer aldı.

Naki'nin yanı sıra diğer sanıklara, Almanya'da kazanç sağlamak amaçlı bir organize suç çetesi için faaliyet yürütmek, şantaj, uyuşturucu ticareti, adam yaralama gibi suçlamalar yöneltildi.

Savcının, Eylül 2017'de suç örgütü kurup yönetmekle suçladığı Naki ve PKK ile ilişkisi bulunan Hüseyin Ö.'nün yargılanmasının sonunda uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor.