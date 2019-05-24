SPOR

Deniz Türüç: A Milli Takım'a seçildiğim için gururluyum

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, tekrar A Milli Takım aday kadrosuna çağırılmanın kendisi adına gurur verici olduğu söyledi.

Deniz Türüç: A Milli Takım'a seçildiğim için gururluyum

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden olan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda yer almayı başardı.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan milli futbolcu Deniz Türüç, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Tekrar A Milli takıma seçilmiş olduğum için mutluyum. Çok gururluyum. Ay yıldızlı forma ile performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyorum. Önemli olan milli takımımızın başarısı" diye konuştu.

MEHMET ÇAKMAK UYAR: BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİK

İstikbal Mobilya Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana kondisyon çalışmasıyla başlayan futbolcular ardından çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Sezonu değerlendiren İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, transfer yasağı ve sakatlıklara rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Uyar, konuşmasının devamında, "Lige iyi başladık. 3-4 hafta iyi gittik. Sonrasında 15'inci haftaya kadar kötü bir gidişimiz vardı. Takım, Hikmet Karaman'ın gelmesiyle yeniden çıkışa geçti. Genel anlamda bakıldığında bir çıkışta olduğumuz değerlendirilebilir. Sezonun 2'nci yarısına başlarken transfer yasağımız vardı. Bu da yetmezmiş gibi elimizdeki bazı oyuncuları da kaybetmiştik. Rotman sözleşmesini tek taraflı feshedip gitmişti. Son 3-4 haftada ligde kalma ile alakalı bir problem yaşamadan sezonu tamamlamış olduk. Daha taşlar yerine oturmadı. Çok kişiyle görüşüyoruz. Bu yıl transfer konusunda en önemli detay, bütçelerin görüşülmesi. Transferlerin ondan sonra konuşulması daha doğru olacaktır" diye konuştu.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Kayseri'den Karaman kararıKayseri'den Karaman kararı
Kayserispor, Kana ile anlaşmayacakKayserispor, Kana ile anlaşmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor deniz türüç Mehmet Çakmak Uyar

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Başakşehir ilk transferini resmen açıkladı

Başakşehir ilk transferini resmen açıkladı

Ve karar verildi! Yollar ayrıldı

Ve karar verildi! Yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

''Transferleri açıklarsam...''

''Transferleri açıklarsam...''

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Deniz Türüç baba oluyor

Deniz Türüç baba oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç: A Milli Takım'a seçildiğim için gururluyum

Deniz Türüç'ün milli takım sevinci

Erol Bedir: Hikmet Karaman ile sözleşme yapmamak hangi mantığa sığar

Kayseri'den Karaman kararı

Kayserispor, Jean Armel Kana Biyik ile anlaşmayacak

Kayserispor, Kana ile anlaşmayacak

Asamoah Gyan 130 bin euroluk alacağı nedeniyle Kayserispor'a haciz gönderdi

Süper Lig ekibine haciz şoku!

İstikbal Mobilya Kayserispor Michal Kucharczyk için teklif yapıldı

Kayseri transferde atağa kalktı

Hikmet Karaman: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

'En iyi yerde bitirmek istiyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.