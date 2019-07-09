SPOR

Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 22:12 | Son Güncelleme

Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusu olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Deniz Türüç, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

Antrenman sahasında teknik direktör Hikmet Karaman ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı. (DHA)


PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Kayseri'den iki transfer birden Kayseri'den iki transfer birden
Alper Potuk'a sürpriz talipAlper Potuk'a sürpriz talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor deniz türüç

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Mustafa Cengiz, transferi açıkladı

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Ever Banega için şok paylaşım

Ever Banega için şok paylaşım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Umut Bulut imzayı attı

Umut Bulut imzayı attı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Karaman boş durmuyor

Karaman boş durmuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

Deniz Türüç, Kayserispor Tesisleri'nde

Eray İşcan ve Brice Dja Djedje, Kayserispor'da

Kayseri'den iki transfer birden

Erol Bedir: Deniz Türüç'e teklif yok, Alper Potuk'u isteriz

Alper Potuk'a sürpriz talip

Erol Bedir'den Benoit Poulain ve Deniz Türüç açıklaması

Erol Bedir'den transfer açıklaması

Kayserispor, Benoit Poulain ile anlaştı

Kayseri'ye Fransız savunmacı

Kayserispor, Ömer Uzun'u kadrosuna kattı

Kayseri'ye genç golcü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.