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Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için şükür duası etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.07.2020 20:22 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasından dolayı Kayalık Camisinde namaz kıldı ve şükür duası etti.İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıeri, konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için şükür duası etti

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olmasından dolayı Kayalık Camisinde namaz kıldı ve şükür duası etti.
İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıeri, konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Nazlıeri, "İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir” dedi.
AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından Kayalık Camisinde namaz kıldı ve şükür duası etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Nazlıeri, 1934 yılında, Ayasofya Camii’nin bir müze haline getirilmesinin ardından derinden üzdüğünü söyledi. Başkan Nazlıeri, “Danıştay başkanlığının aldığı iptal kararıyla birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vakur (ağırbaşlı) duruşu sayesinde milletimizin ve ümmeti Muhammed’in sembolü haline gelmiş olan Ayasofya Camii’nin 86 yıllık esaretten kurtulduğunu ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun bir şekilde, yeniden cami olarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini aldık. Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun ki, 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Ayasofya’da ibadet edebileceğimizin haberini aldık. Önceleri ancak bilet alarak girebildiğimiz, ecdadımızın şanlı mirası ve kayıtsız, şartsız egemenlik hakkımız olan Ayasofya Camii’ne artık abdest alarak gireceğiz” dedi.

“İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, herkesi kucaklamaya devam edecektir”
Tüm camiler gibi Ayasofya Cami’nin de kapılarının tüm yerli ve yabancı vatandaşlara sonuna kadar açık olacağını belirten Nazlıeri, “Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve hoşgörüyü hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

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