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Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020'de güneş enerjisinden 2,7 milyon kilovatsaat elektrik üretti

27.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020'de güneş enerjisinden 2,7 milyon kilovatsaat elektrik üretti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santrallerinde (GES) 2020 yılında 2,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla belediyenin, 2017 yılında güneş tarlaları kurmaya başladığı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünce Akköy Mahallesi'nde GES1, GES2 ve GES 3 olmak üzere 3 etapta hayata geçirilen güneş tarlalarının, kuruluşundan bu yana yaklaşık 5,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DESKİ'nin hayata geçirdiği güneş tarlaları 2020 yılında 2,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine büyük kazanç sağladı. 2020'de bir rekora imza atan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması kapsamında örnek yatırımlar yapmayı sürdürüyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği üzerine çok önemli hamleler yaptığını vurguladı.

Enerji üretimi konusunda çok somut adımlar attıklarını, çöpten, çamurdan ve güneş enerjisinden elektrik ürettiklerini belirten Zolan, "Türkiye, kendi enerjisini üreten, ürettiği enerjiyi katma değere dönüştüren bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Enerjide devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Güneş enerjisi santralimizle ülkemize ekonomik değer katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akköy'de 39 bin metrekarelik alan üzerine kurulan santrallerde 8 bin 480 güneş paneli buluyor.

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