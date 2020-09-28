Denizli Büyükşehir TÜBİTAK ile işbirliği için ilk adımı attı

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir bilim merkezi kurmak için TÜBİTAK ile ilk adım atıldı. Başkan Zolan, “Şehrimizde kültür ve sanatın kalbinin attığı tesisimizde inşallah bir de bilim merkezi kuracağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) destekli bir bilim merkezi kurulması için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından Türkiye çapında yürütülen "4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı"na başvurarak bünyesinde 100 kişilik planetaryumun (gezegen evi) da bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir bilim merkezi kurulması için çalışma başlattı. Hizmete girdiği ilk günden itibaren Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan dev tesiste TÜBİTAK destekli bir bilim merkezi kurulmasının Denizli ve Ege Bölgesi’ne çok büyük katkıları olacağı belirtildi.