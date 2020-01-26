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Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR yardım yolladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO), Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için 2 tır dolusu süt ve su gönderdi.DTO bölgedeki koordinasyon merkezleri ve kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan süt ve sudan oluşan acil ihtiyaç ve genel tüketim kalemlerinden oluşan yardım malzemelerini hazırlattı.

Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR yardım yolladı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için 2 tır dolusu süt ve su gönderdi.
DTO bölgedeki koordinasyon merkezleri ve kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan süt ve sudan oluşan acil ihtiyaç ve genel tüketim kalemlerinden oluşan yardım malzemelerini hazırlattı. İlk etapta 2 TIR dolusu 95 bin adet süt ile 17 bin 856 adet sudan oluşan yardımı, ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere, afet koordinasyon merkezine gönderiyor.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, deprem bölgesindeki koordinasyon noktalarıyla gerekli görüşmeler sağlanmasının ardından yardım malzemelerini taşıyan tırlar hızla hazırlanmaya başlandıklarını ve yola çıkacaklarını kaydetti. Başkan Erdoğan, “Her türlü imkanımızı seferber ettik. Denizli Ticaret Odası olarak, hızla hareket ederek, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yardımcı olabilmek için gerekli hazırlığı yaptık. Bölgeye, 2 TIR dolusu yardım yolluyoruz. İlk etapta, üyelerimizin katkılarıyla 2 TIR dolusu 95 bin adet süt ile 17 bin 856 adet sudan oluşan yardım gidecek. Araçlarımızı, ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere, bölgede dağıtımları sevk eden afet koordinasyon merkezine yolluyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç tespit ettikçe, onlara da cevap vereceğiz. Dualarımız da afetzedelerimizle" dedi.

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