Denizli, tütün üretiminde ilk sırada yer aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Türkiye'de üretilen 68 bin 224 ton tütünün 17 bin 112 tonunun üretimine gerçekleştiren Denizli'nin tütün üretiminde birinci sırada olduğu bildirdi.

Erkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de tütün üretiminde lider konumda bulunan Denizli'de 2020 hasat sezonunun eylül ayı sonunda tamamlanacağını belirtti.

Denizli'nin tütün üretimi bakımından elverişli toprak ve iklim özelliklerine sahip olduğunu ifade eden Erkaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda alternatif ürün olarak kekik ve adaçayı gibi ıtri ve tıbbi bitkiler ile çerezlik ayçiçeğinin tütün üretim alanlarına girmesiyle tütün üreticisi sayısı ve üretim alanlarında azalmalar olmasına rağmen TÜİK'in 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerine göre tütün üretiminde Denizli liderliğini sürdürmektedir. Türkiye'de üretilen 68 bin 224 ton tütünün 17 bin 112 tonu Denizli'de üretilmiştir."

Denizli'yi 15 bin 998 ton ile Manisa ve 8 bin 798 ton ile Adıyaman'ın takip ettiğini ifade eden Erkaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: