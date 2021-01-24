YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu

Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu

24.01.2021 08:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 81 ildeki aşılanan kişi sayılarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 81 ildeki aşılanan kişi sayılarını paylaştı. İl il açıklanan haritaya göre Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişi aşı oldu" ifadelerini kullandı.
İl il açıklanan haritaya göre Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu.

Denizli’de 17 bin 523 kişi aşı oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:07
Öğle
13:21
İkindi
16:02
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Demircioğlu Gül Eczanesi
Pamukkale
Neşe Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Denizlispor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Denizlispor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Merkezefendi Belediyesi kısıtlamalarda da üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi kısıtlamalarda da üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Emekli Hava Astsubayı kalbine yenildi

Emekli Hava Astsubayı kalbine yenildi

Oğlunun hastaneye götürdüğü anne kazada öldü

Oğlunun hastaneye götürdüğü anne kazada öldü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi online programlarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.